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واشنطن تطالب مجلس الأمن لمحاسبة كوريا الشمالية

منذ 11 دقيقة
مجلس الأمن الدولي - ارشيفية

مجلس الأمن الدولي - ارشيفية

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طالبت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار بيان رئاسي يحاسب كوريا الشمالية على اختباراتها الصاروخية بعد أن أطلقت بيونجيانج الأسبوع الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على الوصول إلى البر الأمريكي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن من الضروري أن يرد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بصوت واحد، وكررت الاتهامات الأمريكية للصين وروسيا بأنهما “تجرآن” بيونجيانج من خلال منع المجلس من اتخاذ أي إجراء.

وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن “نزعة هذين العضوين الصارخة إلى الاعتراض تعرض منطقة شمال شرق آسيا والعالم كله للخطر”.

ومضت تقول “سنتيح فرصة أخرى للمجلس لمحاسبة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تصريحاتها الخطيرة وإجراءاتها المزعزعة للاستقرار. ستقترح الولايات المتحدة بيانا رئاسيا لهذا الغرض”.

    المصدر :
  • رويترز

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