الثلاثاء 15 رمضان 1442 ﻫ - 27 أبريل 2021 |
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واشنطن تطالب موظفيها بمغادرة العاصمة الأفغانية

منذ 13 دقيقة
السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية

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طالبت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، من الموظفين الحكوميين الأمريكيين في العاصمة الأفغانية كابول مغادرة البلاد.

وأفاد بيان أن الأمر ورد في سياق تحذير جديد خاص بالسفر إلى أفغانستان، حيث تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سحب قواتها المقاتلة في الأول من مايو/ أيار .

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت واشنطن بدء انسحاب وصفته بالمنظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

كما أعلنت دول الحلف الأطلسي أيضا أنها ستباشر سحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار على أن تنجزها “في غضون بضعة أشهر”.

وقال حلف شمال الأطلسي إن الحلفاء أتفقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو أيار. وقالت الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف “الحلفاء قرروا أننا سنبدأ في سحب قوات مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو… نعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم خلال بضعة أشهر”. واتفق التحالف الذي يضم 30 دولة على هذه الخطوة خلال اجتماع لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء عقد مساء اليوم.

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