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واشنطن تطرد ضابط مخابرات يعمل لدى البعثة الروسية في الأمم المتحدة

1 - مارس - 2022
مقر الأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ستطرد أحد الموظفين الروس العاملين بالأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “في 28 شباط بدأت الولايات المتحدة أيضا عملية تتطلب مغادرة ضابط مخابرات روسي يعمل في الأمم المتحدة، وأساء استغلال امتيازات الإقامة في الولايات المتحدة”.

من جهته أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية “أبلغتنا الولايات المتحدة، باعتبارها البلد المضيف (للمقر الدائم للأمم المتحدة) بقرارها اليوم طرد أحد الموظفين الروس العاملين في مكتب الأمانة العامة هنا في نيويورك”.

وأردف قائلا “نأسف لأننا وجدنا أنفسنا في هذا الوضع، واحترامًا لخصوصية الأفراد المعنيين وحساسية المسألة ، لن أعلق أكثر”.

وتابع “بالنسبة للاثني عشر موظفا بالبعثة الروسية الذين تم الإعلان بشأنهم أمس، فقد أبلغتنا الولايات المتحدة عن هذا الموضوع.”.
ويُضاف طرد هذا الروسي إلى 12 دبلوماسيا روسيا بالأمم المتحدة كانت واشنطن أمرتهم بمغادرة البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت روسيا اليوم إنها سترد على طرد الولايات المتحدة لدبلوماسييها في الأمم المتحدة بتهمة التجسس.

وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن الإجراء الأميركي “لن يبقى بدون رد فعل مناسب”.

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