واشنطن تطلب وقف أنشطة السفارة الأفغانية لديها خلال 30 يوما

طلب الجانب الأميركي من موظفي السفارة الأفغانية في واشنطن وقف أنشطتهم السياسية والقنصلية وهدد بإلغاء وضعهم الدبلوماسي وحصاناتهم في غضون 30 يوما، بحسب ما أفادت قناة “أفغانستان إينترنشنال”.

وأفادت المراسلة بين وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأفغانية في واشنطن بأنه بعد مرور شهر واحد من ذلك ستنتقل كل ممتلكات السفارة إلى سيطرة وزارة الخارجية الأمريكية.

واقترحت واشنطن الحفاظ على الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية للسفيرة الأفغانية عديلة راز فقط،، لكن الاخيرة رفضت هذا الاقتراح تضامنا مع زملائها، مطالبة في الوقت ذاته بعدم إنزال العلم الأفغاني من مبنى السفارة.

كما اقترحت الخارجية الأمريكية تقديم الخدمات القنصلية للأفغان بواسطة الهيئات الأمريكية المعنية، وكذلك اقترحت توظيف دبلوماسيي السفارة الأفغان السابقين، لكي يكون بإمكانهم البقاء في الولايات المتحدة.