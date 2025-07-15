واشنطن تعاقب شركة "إنتراكتيف بروكرز" بعد معاملات مع أفراد وكيانات محظورة

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تسنى التوصل إلى تسوية قيمتها 11.8 مليون دولار مع شركة إنتراكتيف بروكرز بشأن انتهاكات محتملة قامت بها الشركة للعديد من برامج العقوبات.

وذكر المكتب في بيان أن الانتهاكات المحتملة نشأت عن قيام شركة إنتراكتيف بروكرز بتقديم خدمات لأشخاص في إيران وكوبا وسوريا ومنطقة القرم وإجراء صفقات أمنية مرتبطة ببرنامج المجمع الصناعي العسكري الصيني واجراء معاملات لأفراد محظورين بموجب برامج العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.