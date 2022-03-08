واشنطن تعتزم فرض حظر على واردات الطاقة الروسية

قالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شخصين، رفضت الكشف عن هويتهما، إن الحظر سوف يشمل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

وقال مصدر آخر إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون أكثر من أميركا على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبها، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن اليوم الثلاثاء، حظر واردات النفط الروسية، ما سيكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة ردا على حرب أوكرانيا.

وتأتي الخطوة بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة والمسؤولين الغربيين بقطع واردات الطاقة من روسيا.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي “دونيتسك” و”لوجانسك” جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية “ثالثة”، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش “أجواءً أكثر سوادًا” منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها “الأقسى على الإطلاق”.