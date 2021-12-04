الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على خلفية "قمة الديمقراطية"

4 - ديسمبر - 2021
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض سلسلة من العقوبات الأسبوع المقبل في إطار”قمة الديمقراطية”، التي تنظمها الإدارة الأمريكية، بحسب ما قالت وكالة رويتر.

ونقلت الوكالة، عن ممثل للوزارة، أن العقوبات ستطال الأشخاص الذين يشك الجانب الأمريكي بتورطهم في الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشاركون أيضا في تقويض الديمقراطية.

لكن الوزارة الأمريكية، رفضت تقديم معلومات محددة عن الذين ستمسهم هذه الإجراءات التقييدية.

وذكرت الوكالة، أن هذه الأمريكية ستعلن كذلك عن مقترحات تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستخدام سوق العقارات.

يوم الأربعاء الماضي، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المبادرة الأمريكية لعقد القمة المذكورة في 9 و 10 ديسمبر، ووصفها بالمثيرة للتفرقة وبأنها من المشاريع البغيضة لواشنطن.

وأشار لافروف إلى أن الغرب يسعى متعمدا لتدمير الهيكل القانوني الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ويحاول استبداله بنظام معين قائم على قواعد لا يجلب الفائدة إلا له.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية
    إيران تعلن اعتقال شخص بتهمة التجسس
    السودان
    السودان... إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع احتجاجات جديدة
    علم تركيا
    تركيا تسجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "نشر دعاية إرهابية"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات