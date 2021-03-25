واشنطن تعلق على إطلاق كوريا الشمالية لـ"مقذوف غير محدد"

اعتبرت القيادة العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يسلط الضوء على التهديدات التي تمثلها بيونغ يانغ على جيرانها والمجتمع الدولي.

وجاء الرد الأميركي بعد أنباء أفادت بها سيول في وقت سابق من يوم الأربعاء، تحدثت عن إطلاق كوريا الشمالية “مقذوفا غير محدد” في البحر، فجر الخميس.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن “مقذوفاً غير محدد” أُطلق في بحر اليابان، الذي يسميه الكوريون “بحر الشرق”.

ولم يتّضح على الفور نوع المقذوف الذي أطلقته بيونغ يانغ أو ما إذا كان بالفعل واحدا أو أكثر.

وكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي ممنوعة من تطوير صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

لكن بيونغ يانغ أحرزت تقدما سريعا في مجال تطوير قدراتها الصاروخية في عهد الزعيم، كيم جونغ-أون، إذ إنها اختبرت في 2017، في ذروة التوتر بينها وبين واشنطن، صواريخ قادرة على الوصول إلى البر الأميركي بأسره.

ويأتي إطلاق المقذوف الجديد بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى وغير بالستيين فوق البحر الأصفر، أي باتجاه الصين وليس اليابان حليفة واشنطن.

وأجرت كوريا الشمالية، الأحد، تجاربها الصاروخية بعد أيام فقط على قيام وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، لويد أوستن، وأنتوني بلينكن، بزيارة إلى سيول، على ما أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء.

وأكد المسؤول إطلاق صاروخين، الأحد، بما يذكر بتجارب سابقة لبيونغ يانغ.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد علق، الثلاثاء، على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى نهاية الأسبوع الماضي، إنه لم يتغير الشيء كثير.

وقلل مسؤولون كبار في إدارة بايدن، الثلاثاء، من الخطوة الكورية الشمالية، وقالوا إن الرئيس الأميركي لا يزال منفتحاً على الحوار مع بيونغ يانغ.

وقال المسؤولون، آنذاك، إن عملية إطلاق الصواريخ لا تشملها مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي.