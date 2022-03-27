واشنطن تعلق على تصريح بايدن عن بوتين

في أحدث محاولة لتوضيح تصريح الرئيس جو بايدن المثيرة للجدل حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبقائه في السلطة، أكدت مبعوثة الولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي جوليان سميث، أن بلادها ليس لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا.

وأضافت لبرنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن”: “الولايات المتحدة ليس لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا”.

كذلك، قالت إن تصريحات بايدن سعت للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح لبوتين بمواصلة الحرب.

بلينكن يوضح

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوضح في وقت سابق اليوم، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي، أن واشنطن لا تهدف إلى تغيير النظام في روسيا.

كما أوضح البيت الأبيض أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين.

وقال المسؤول: “كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام”.

في حين رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تلك التصريحات، معتبراً أن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأميركي، قائلاً بحسب ما نقلت “رويترز”: “ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم”.

انتقادات لاذعة

وكان بايدن قال في خطاب ألقاه أمس، في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا حول مستقبل الرئيس الروسي إنه “لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة”، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.

يذكر أن العلاقة بين موسكو وواشنطن شهدت على مدى الأسابيع الماضية سجالات لا تنتهي، حيث وجه بايدن انتقاداً لاذعاً لبوتين عدة مرات، فتارة يصفه بالجزار وتارة أخرى يصفه بمجرم حرب أو الديكتاتور.