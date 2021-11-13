واشنطن تعلق على مجلس السيادة الذي شكله البرهان في السودان

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تنظر بقلق عميق حيال الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عبر تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسته.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة “الحرة” إن “الولايات المتحدة أوضحت منذ 25 أكتوبر أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو اتفاق يعيد رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك إلى منصبه ويستأنف الحكم المدني في السودان بما يتماشى مع الإطار المنصوص عنه في الميثاق الدستوري لعام 2019”.

وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها إن “التعيين المزعوم للجنرال البرهان لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة لم يتم ترشيحهم من قبل قوى الحرية والتغيير هو انتهاك واضح لهذا الإطار ويمثل تصعيدا كبيرا في الأزمة الحالية”.

وحثت الخارجية “قوات الأمن السودانية على الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تخاطر بالشراكة الأميركية السودانية وعلى إعادة الالتزام بالعمل مع الجهات الفاعلة المدنية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد غرد الجمعة قائلا “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان عن مجلس سيادي أحادي الجانب في السودان. وبدلا من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى تقسيمها على الجيش إطلاق سراح جميع المحتجزين بمن فيهم رئيس الوزراء حمدوك والعودة إلى النظام الدستوري”.

كان البرهان قد شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الخميس.

من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس إن التطورات في السودان “مقلقة للغاية”، بما في ذلك تعيين مجلس سيادة جديد غير جامع، بينما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إن “نافذة الحوار والحل السلمي للأزمة بصدد الانغلاق”، بحسب مصدر دبلوماسي.

وأضاف ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي “نريد أن نرى استئناف الانتقال في أقرب وقت ممكن” و”الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبقية السياسيين والمسؤولين الذين تم اعتقالهم”.