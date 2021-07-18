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واشنطن تعلق على وصول 500 ألف لقاح "فايزر" للأردن من الولايات المتحدة

18 - يوليو - 2021
واشنطن

واشنطن

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وصلت فجر اليوم الأحد طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر – بيونتيك ممنوحة من الولايات المتحدة إلى الأردن.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، حول الموضوع معتبراً أنها رد بالمثل على المساعدة الطبية الأردنية لأمريكا في يوليو 2020.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر “تويتر” إنه “يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح “فايزر” للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين”.

وأضاف: “نحن ممتنون للأردن للمساعدة الطبية المتعلقة بـ COVID-19 للولايات المتحدة في يوليو 2020، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا”.

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة فراس الهواري، إن هذه الشحنة ستسهم في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم، مؤكدا أن الحكومة ماضية بإعطاء المطعوم لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، “إن هذه المطاعيم ستسند جهود المملكة بالتصدي للجائحة وبالتالي فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن”.

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