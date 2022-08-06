واشنطن تعلن دعمها الكامل لإسرائيل في حربها على غزة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه على دعمها الكامل بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية غزة، وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وكان السفير الأميركي في إسرائيل، توم نايدز قد قال في تغريدة الجمعة عبر حسابه في تويتر إن “الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها. إننا نتعامل مع مختلف الأطراف ونحث الجميع على التهدئة”.

من جهته عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي: “نتابع بقلق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة”،

وحث الأطراف على ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد الذي يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 24 فلسطينيا قتلوا، بينهم 6 أطفال، وأصيب 203 بجروح خلال يومين من إطلاق النار.

فيما أطلق أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة، تم اعتراض معظمها، وأدى ذلك إلى إطلاق صافرات الإنذار ودفع السكان إلى الهروب إلى الملاجئ.