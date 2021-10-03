الجمعة 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تعلن شروطها لمواصلة دعم السودان

3 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2021 10:04 صباحًا
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

دعت واشنطن ، القادة في السودان للعمل على إحراز “تقدم سريع” نحو الحكم المدني، باعتباره أحد الشروط لمواصلة الدعم الأمريكي.

وحذر المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، قادة السودان من أن استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي لبلادهم مرهون بمواصلة مسار نقل السلطة في البلاد إلى المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن فيلتمان، التقى خلال زيارته إلى الخرطوم هذا الأسبوع، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبفاعلين سياسيين آخرين.

واضافت الوزارة أن “إن الانحراف عن هذا المسار، والفشل في تحقيق معايير رئيسية سيعرض العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة للخطر، بما في ذلك المساعدة الأمريكية الكبيرة، فضلا عن آفاق التعاون الأمني ​​لتحديث القوات المسلحة السودانية، وكذلك دعم الولايات المتحدة للسودان في المؤسسات المالية العالمية وإعادة هيكلة ديونه”.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن واشنطن تنتظر نقل رئاسة المجلس السيادي إلى شخصية مدنية في الموعد المتفق عليه، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي، ووضع الإطار القانوني والمؤسسي لانتخابات حرة ونزيهة، واصلاح القضاء، وإطلاق عملية لإعادة هيكلة القوات الأمنية.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الأوروبي وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أوروبية جديدة.. موسكو تحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
    حقل قمح في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا
    قائد القوات الجوية الأميركية أليكسوس غرينكفيتش
    قائد أمريكي كبير يحذر.. هذا ما تحضر له إيران بالمنطقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي