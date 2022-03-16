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واشنطن تعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 585 مليون دولار

16 - مارس - 2022
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

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بينما تجذب الحرب الأوكرانية انتباه العالم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن رصد واشنطن مساعدات إنسانية إضافية لليمن بقيمة 585 مليون دولار.

وقال بلينكن في تغريدة عبر “تويتر”: “يسعدني أن أعلن عن تقديم ما يقرب من 585 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمنيين”، مشيرا إلى “أننا قدمنا ​​ما يقرب من 4.5 مليار دولار منذ بداية الحرب”.

وأكد “أننا نواصل الإستجابة وإيجاد حلول سياسية شاملة للصراع”، في اليمن.

وكانت كاتارينا ريتز، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قالت قبل أيام إن العالم يجب ألا يحول انتباهه عن محنة أولئك الذين عاشوا خلال الحرب المستمرة في اليمن، وحثت على مواصلة تقديم المساعدات.

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