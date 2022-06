واشنطن تعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 585 مليون دولار

بينما تجذب الحرب الأوكرانية انتباه العالم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن رصد واشنطن مساعدات إنسانية إضافية لليمن بقيمة 585 مليون دولار.

وقال بلينكن في تغريدة عبر “تويتر”: “يسعدني أن أعلن عن تقديم ما يقرب من 585 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمنيين”، مشيرا إلى “أننا قدمنا ​​ما يقرب من 4.5 مليار دولار منذ بداية الحرب”.

وأكد “أننا نواصل الإستجابة وإيجاد حلول سياسية شاملة للصراع”، في اليمن.

I am pleased to announce nearly $585 million in additional humanitarian assistance for Yemenis. We’ve provided nearly $4.5 billion since the beginning of the war—we continue to respond to and find inclusive political solutions to the conflict. #YemenCantWait

