الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تعمل لمساعدة الإيرانيين على التواصل مع الخارج

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 8:56 مساءً
احتجاجات ايران

احتجاجات ايران

A A A
طباعة المقال

لاتزال الشوارع الايرانية تشهد موجة احتجاجات للاسبوع الرابع على التوالي، وذلك على خلفية مقتل الشابة مهسا اميني بعد ثلاثة ايام من اعتقالها على يد شرطة الاخلاق.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن واشنطن تعمل على حلول تساعد الإيرانيين المحتجين على التواصل مع الخارج.

وقال خلال لقائه مع نشطاء إيرانيين، في واشنطن، الجمعة، إن الإدراة الأميركية تعمل على ترخيص يسمح بتقديم التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالتواصل مع بعضهم ومع العالم الخارجي، والالتفاف على الإغلاق الممنهج للإنترنت، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك.

إلى ذلك، جدد بلينكن دعم بلاده للاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، مشيرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المسؤولين عن قمع التظاهرات.

كما ذكّر وزير خارجية واشنطن بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يسمى “الشرطة الدينية” في إيران، التي تسببت في مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.

يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع. فقد أعلنت شبكة ‏ “نت بلوكس”، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.

وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
البرهان: لا تسوية في السودان تحت الطاولة ولن نقصي أي أحد
علم اسبانيا- تعبيرية
مسؤول: اسبانيا لم تلتزم بالقانون الدولي في إعادة المهاجرين إلى المغرب
كوريا الجنوبية وإيران
هيئة الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفط إيراني في سبتمبر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
الدولار
الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟