الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن

منذ 49 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة الخميس جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فردا وكيانا بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

ومن بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين. وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

وكان ترامب أعلن في مايو\أيار عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

    المصدر :
  • رويترز

