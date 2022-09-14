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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ايران.. اليكم السبب

منذ 18 دقيقة
اميركا وايران

العقوبات الأمريكية على إيران مستمرة

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أظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات جديدة فيما يتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني إيرانية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عشرة أفراد وكيانين بسبب الأنشطة الإلكترونية، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وفي وقت سابق أعلن فريق تحقيق من شركة “|ميكروسفت” الأميركية، أنّه حدّد مجموعة من تطبيقات “لوغ فور جي” Log4j في برامج دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات الشهيرة “سيس آيد” SysAid استغلّها قراصنة معلوماتيون إيرانيون، يطلق عليهم اسم “المياه الموحلة” أو “مادي واتر” MuddyWater، لشنّ هجوم سيبراني على منظّمات إسرائيلية في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وتستغل مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الإيرانية نقاط الضعف في Log4j 2 في SysAid ، وهي مجموعة من تطبيقات برامج دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات الشهيرة، وفقًا لمايكروسفت.

    المصدر :
  • وكالات

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