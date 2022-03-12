واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية لعلاقتها بتسليح كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات روسية لدعمهم برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

تأتي هذه العقوبات غداة نشر وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” تقييما استخباريا خلص إلى أن آخر اختبارين صاروخيين لكوريا الشمالية جرب خلالهما نظام صاروخي باليستي عابر للقارات.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون في بيان إن العقوبات تستهدف “شبكة من الأفراد والكيانات الموجودة في روسيا متواطئة في مساعدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على شراء مكونات لأنظمة صواريخها البالستية غير القانونية”.

وأضاف البيان أن “الكثير من هذا النشاط ينتهك أيضا الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في ما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وتابع نيلسون “تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق صواريخ بالستية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي”.

ونفذت كوريا الشمالية العديد من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام، مدعية أن أحدث اختبارين كانا لأغراض تطوير قمر صناعي.

وقال مسؤول أميركي إن الاختبارين في 26 فبراير و4 مارس يمثلان “تصعيدا خطيرا”.

وقد فشلت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الاثنين في إقناع الصين وروسيا بتأييد نص يشير إلى “انتهاكات” كوريا الشمالية للقرارات المتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ.

ورغم العقوبات الدولية القاسية على خلفية أسلحتها النووية، تجاهلت بيونغ يانغ العروض الأميركية لإجراء محادثات منذ انهيار المفاوضات بين الرئيس، كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عام 2019.

وبدلا من الدبلوماسية، ضاعفت بيونغ يانغ مساعيها لتحديث جيشها، محذرة في يناير من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري لتجارب الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة النووية.