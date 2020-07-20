واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الشيشان

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في معرض العقوبات التي تفرضها أميركا على إيران وسوريا وشركات صينية وغيرها، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 20 تموز، عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان التي تقع في جنوب روسيا ومنعته من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال تعذيب.

وقالت وكالة «بلومبرغ»، أن منع قدريروف الدخول إلى الولايات المتحدة ينطبق أيضاً على أعضاء عائلة قديروف المباشرين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه يخشى من أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستغل تفشي وباء كورونا المستجد كذريعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق سكان المنطقة.

وقال بومبيو “الوزارة لديها معلومات موسعة وموثقة تفيد بأن قديروف مسؤول عن عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعود لأكثر من عشر سنوات وتشمل التعذيب والقتل خارج إطار القضاء”.

يذكر أن قديروف كان قد تعرض لعقوبات مماثلة عام 2017 بموجب قانون يعرف باسم «قانون ماجنتسكي العالمي»، الذي يمنح الرئيس الأميركي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأميركيين الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبلغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.

ورد قديروف في نفس يوم إعلان على قناته بتطبيق (تيليغرام) بصورة له مبتسما ويقف فيما يبدو داخل مخزن ممتلئ بأسلحة بينما يحمل رشاشات خفيفة.

وقال “يا بومبيو نحن نقبل القتال. سيكون الأمر ممتعا”.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في منشور على فيسبوك ردا على العقوبات “سيكون من الصعب الرد بالمثل، لكننا سنفكر في أمر ما”.

وكانت واشنطن وضعت قديروف على القائمة السوداء في السابق بموجب قانون (ماغنتسكي) الذي فرض عقوبات شملت منع إصدار تأشيرات وتجميد أصول مسؤولين مرتبطين بوفاة سيرجي ماغنتسكي (37 عاما) في السجن، وهو مدقق حسابات روسي ومبلغ عن مخالفات.