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واشنطن تفرض عقوبات على زعيم ميليشيا في إفريقيا الوسطى

17 - ديسمبر - 2021

دراسا

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فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات طالت علي دراسا زعيم أحد ميليشيات جمهورية إفريقيا الوسطى، واتهمت قواته بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وخطف.

وتُعد جماعة “الاتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى” التي يتزعمها دراسا، واحدة من الميليشيات العديدة التي تسيطر معا على معظم أراضي البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية الأخيرة في أفريقيا الوسطى في 2013.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي، في بيان إن “ميليشيا الاتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى بقيادة دراسا ترتكب فظائع ضد المدنيين”.

وتتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجماعات حقوقية مقاتلي الجماعة بقتل 112 شخصا على الأقل عندما هاجموا مخيما للنازحين في بلدة “ألينداو” في 2018.

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