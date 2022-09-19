واشنطن تفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية

قالت وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين، إنها ستضيف ثلاث طائرات بوينج 747 تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية في إطار عقوبات تفرضها إدارة بايدن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وباستخدام بيانات متاحة تجاريا، حدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة طائرات تديرها شركات ماهان إير، وقشم فارس إير، والخطوط الجوية الإيرانية بأنها تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك واضح لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا. وهذه أول ثلاث طائرات إيرانية يتم تحديدها.

وقالت الوزارة إن هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة تم إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة اليوم لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة، انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي أغسطس/آب من نفس العام، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، تعهد بومبيو، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوما.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.