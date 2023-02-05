واشنطن تقترح ارسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

ذكرت صحيفة سانكي أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.

وأضافت الصحيفة أمس السبت 4\2\2023 أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك، وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة.

ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة لكن سانكي قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار، ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت سانكي نقلت عن مصدر واحد أو أكثر.

وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.