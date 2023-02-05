الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تقترح ارسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

منذ ساعة واحدة
واشنطن

واشنطن

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة سانكي أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.

وأضافت الصحيفة أمس السبت 4\2\2023 أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك، وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة.

ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة لكن سانكي قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار، ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت سانكي نقلت عن مصدر واحد أو أكثر.

وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
تركيا.. مقتل 8 وإصابة العشرات في انقلاب حافلة غرب البلاد
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس يختتم مهمة السلام في جنوب السودان
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة
78 درجة تحت الصفر.. مستويات قياسية لدرجات الحرارة في اميركا

الأكثر قراءة

لحظة انفجار مرفأ بيروت
بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!