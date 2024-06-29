واشنطن تقترح تعديلاً على مقترح وقف إطلاق النار بغزة

ذكر موقع “أكسيوس” Axios الإخباري الأمريكي، اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، في مسعى لإبرام الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بالتعاون مع الوسطاء القطريين والمصريين تركز على المادة الثامنة في الاقتراح، المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين “إسرائيل” وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل التوصل إلى “هدوء مستدام” في غزة.

ووفق المصادر فإن حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي حي أو محتجز ذكر في غزة.

فيما تستمر المأساة الإنسانية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أنه ينفّذ عمليات بتغطية جوية في شمال غزة، زعم أنها تسببت بارتقاء “عشرات” المقاومين في حي الشجاعية، الذي قال سابقاً إنه بات خالياً من مقاتلي حركة حماس.

وعندما بدأت عملية الشجاعية الخميس، أفاد شهود ومسعفون بأنها أدت إلى استشهاد الكثير من الضحايا المدنيين.

وتجددت المعارك في شمال غزة بعد تصريحات الأحد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، الذي أفاد بأن حدّة “المرحلة المكثّفة” من الهجوم الإسرائيلي على غزة تتراجع بعد نحو تسعة أشهر.