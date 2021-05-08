واشنطن تقترح على السودان اتفاقا للملء الثاني لسد النهضة

اقترح المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، على السودان إيرام اتفاق أولي قصير الأمد يشمل الملء الثاني فقط لسد النهضة ، حسب ما ذكرت مصادر سودانية لصحيفة “الشروق” المصرية .

وجاء المقترح نظرا لاقتراب موعد الملء في يوليو المقبل دون التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل حتى الآن.

وكشفت مصادر سودانية مطلعة لـ”الشروق” أن مباحثات فيلتمان ناقشت مقترحا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتضمن إبرام اتفاق أولي قصير المدى بين الدول الثلاث بشأن الملء الثاني فقط، لاسيما أن موعد الملء قد اقترب ولم يتبق عليه سوى أقل من 60 يوما، وليس هناك فرصة زمنية كافية تسمح بانعقاد مفاوضات ثلاثية مجددا تناقش كافة القضايا العالقة.

وأضافت المصادر أن المقترح قصير المدى بشأن الملء الثاني يتضمن توافر المعلومات حول الجداول الزمنية للملء، والتدفقات المائية، وتوافر المعلومات اليومية من إثيوبيا لدولتي المصب لضمان سلامة المنشآت المائية خاصة السودان.

وأكدت المصادر أن ذلك المقترح يستلزم توافر ضمانات من الجانب الإثيوبي لتنفيذه، مشيرة إلى أن هذه ستكون مهمة الوسطاء الدوليين.