واشنطن تقرر مصادرة وقود إيراني في طريقه إلى فنزويلا

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في خطوة من شأنها أن تزيد حالة التوتر بين واشنطن وطهران ، أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، مذكرة بمصادرة وقود منقول على متن 4 سفن مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في 24 يونيو/حزيران الماضي، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي هربت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.

وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، من نقص شديد في البنزين بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 مايو/ أيار الماضي، وصول أول ناقلة وقود من بين خمس ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية وشركة تكرير النفط كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا مقابل حوالي 9 أطنان من الذهب قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حذرت سراً الحكومات الأخرى والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقوداً إيرانياً إلى فنزويلا، وذلك سعياً لردع مزيد من الشحنات الإيرانية، وفق ما أفاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا لرويترز، الجمعة.

وقال ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا، إليوت أبرامز، إن “حملة الضغط التي تستهدف إيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأميركية تهدف إلى التأكد من إدراك الجميع أن تقديم المساعدة لهذه العملية ينطوي على مخاطر شديدة”.

يذكر أن البحرية الفنزويلية كانت رافقت، الخميس، رابع ناقلة تحمل الوقود الإيراني عبر مياه فنزويلا في تحد للتهديدات الأميركية “بإجراءات” رداً على الشحنات. ولا تزال ناقلة واحدة أخرى على الأقل في الطريق في المحيط الأطلسي.

كما أوضح أبرامز في مقابلة: “حذرنا قطاع الشحن في أنحاء العالم، ملاك السفن وقباطنة السفن، وشركات التأمين على السفن، وحذرنا الموانئ على طول الطريق بين إيران وفنزويلا”، مضيفاً أنه “تم إرسال تحذيرات دبلوماسية سراً إلى حكومات في أنحاء العالم”.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة طلبت من العديد من الدول منع تقديم خدمات موانئ للناقلات.