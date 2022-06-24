واشنطن تقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن “هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة هيمارس”، إضافة إلى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية، وفق فرانس برس.

كما أضاف كيربي أن ذلك يرفع إلى “نحو 6,1 مليارات دولار” إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء العملية الروسية.

يشار إلى أن أنظمة هيمارس الصاروخية تتصدر لائحة مطالب القيادة الأوكرانية، خاصة وأن القوات الروسية تحقق تقدماً كبيراً في شرق البلاد بمساندة من المدفعية الثقيلة التي تعطيها أفضلية في ساحة المعركة.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت فعلياً 4 وحدات هيمارس إلى أوكرانيا بشكل أولي تحضيراً لإطلاق برنامج تدريب مطلوب للجنود الأوكرانيين من أجل تشغيل فعال لهذه الراجمات الصاروخية المتطورة وعالية الدقة.

ميدانياً قال حاكم لوهانسك سيرهي جايداي إن ليسيتشانسك كلها في مرمى النيران الروسية وإن القوات الأوكرانية هناك قد تتراجع إلى مواقع جديدة لتجنب محاصرتها.

وقالت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا إن معارك شرسة تدور حول المواقع الأوكرانية في هيرسك، التي تقع على الجانب الغربي من الطريق الرئيسي الرابط بين الشمال والجنوب والمؤدي إلى ليسيتشانسك وزولوتي التي تقع إلى الجنوب.

وأشار جايداي إلى أن القوات الأوكرانية تدافع عن سيفيرودونيتسك وزولوتي وفوفشويروفكا المجاورتين، لكن القوات الروسية استولت على لوسكوتيفكا وراي-أولكساندريفكا في الجنوب. وما زال مئات المدنيين محاصرين في مصنع كيماويات في سيفيرودونيتسك.