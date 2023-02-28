واشنطن تكشف عن "زيادة حادّة" في معدلات الجريمة

أعلنت شرطة واشنطن عن زيادة حادة في معدلات الجريمة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفع إجمالي الجرائم بنسبة 25% وجرائم القتل بنسبة 40 في المئة.

ونشرت دائرة شرطة واشنطن إحصائيات تدل على أنّ أكثر من 5 آلاف جريمة ارتكبت في واشنطن ابتداء من بداية العام الجاري وحتى 27 شباط/ فبراير الجاري، مقابل أكثر من 4 آلاف جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي (زيادة قدرها 25%).

وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 40% (من 25 إلى 35 جريمة)، فيما تضاعف عدد سرقات السيارات من 531 إلى 1120 جريمة وعدد السرقات من السيارات – بنسبة 24% (من 1060 إلى 1300 جريمة).

وأشارت الدائرة أيضًا إلى ارتفاع عدد الجرائم الجنسية من 13 إلى 29 جريمة وعدد الحرائق المتعمدة من 1 إلى 4.

وفي الوقت ذاته أكدت انخفاض إجمالي عدد السرقات بنسبة 20 في المئة.