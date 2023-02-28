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واشنطن تكشف عن "زيادة حادّة" في معدلات الجريمة

منذ 17 دقيقة
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

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أعلنت شرطة واشنطن عن زيادة حادة في معدلات الجريمة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفع إجمالي الجرائم بنسبة 25% وجرائم القتل بنسبة 40 في المئة.

ونشرت دائرة شرطة واشنطن إحصائيات تدل على أنّ أكثر من 5 آلاف جريمة ارتكبت في واشنطن ابتداء من بداية العام الجاري وحتى 27 شباط/ فبراير الجاري، مقابل أكثر من 4 آلاف جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي (زيادة قدرها 25%).

وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 40% (من 25 إلى 35 جريمة)، فيما تضاعف عدد سرقات السيارات من 531 إلى 1120 جريمة وعدد السرقات من السيارات – بنسبة 24% (من 1060 إلى 1300 جريمة).

وأشارت الدائرة أيضًا إلى ارتفاع عدد الجرائم الجنسية من 13 إلى 29 جريمة وعدد الحرائق المتعمدة من 1 إلى 4.

وفي الوقت ذاته أكدت انخفاض إجمالي عدد السرقات بنسبة 20 في المئة.

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