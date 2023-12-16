السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات أمريكية للبقاء قرب إسرائيل

منذ 23 دقيقة
حاملة الطائرات جيرالد آر فورد

حاملة الطائرات جيرالد آر فورد (رويترز)

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مدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مهمة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، والطراد “يو إس إس نورماندي”، شرقي البحر المتوسط لبضعة أسابيع، والبقاء بالقرب من إسرائيل التي تواصل هجماتها على قطاع غزة.

وكشف مسؤولون أميركيون -فضلوا عدم الكشف عن هويتهم- أنه تم تمديد فترة مهمة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد، والطراد يو إس إس نورماندي في البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى.

ورغم أن القرار لم يتم الإعلان عنه بعد، فقد أورد المسؤولون، أنه وفقا لتعليمات أوستن، ستستمر السفن في الانتشار في البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل لبضعة أسابيع أخرى، وبهذا القرار سيتم تمديد انتشار حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد في المنطقة للمرة الثالثة.

ميدانياً، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في القطاع، مما أسفر عن 14 شهيدا في جباليا وحدها، بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة على عدد من المحاور.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير فقط.

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