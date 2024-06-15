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واشنطن تنقل الرصيف العائم من غزة إلى أسدود.. ما هو السبب؟

منذ 38 دقيقة
انهيار أجزاء من رصيف غزة العائم

انهيار أجزاء من رصيف غزة العائم

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قررت واشنطن نقل الرصيف العائم، بشكل مؤقت من غزة إلى أسدود، مجددا، تحت ذريعة “حال الطقس”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس الجمعة، أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وقالت “سنتكوم”، في بيان، “اليوم (الجمعة)، وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه الراسي في غزة ونقله مجددا إلى أسدود”.

وأضاف البيان أن “القيادة المركزية الأمريكية تعتبر سلامة أفراد خدمتنا أولوية قصوى”، كما أن نقل الرصيف مؤقتًا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها “لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتًا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً”.

وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت “سنتكوم” إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر.

وقالت “سنتكوم”، في بيان، “نجحنا في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، الذي انهار وسط الأمواج الهائجة أواخر الشهر الماضي”.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلنت “سنتكوم” افتتاح الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.

وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو “خدمة لمصالح سياسية خفية” لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه “خطوة إنسانية”.

 

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    المصدر :
  • وكالات

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