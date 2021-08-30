السبت 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تنهي عمليات الإجلاء من مطار كابل.. وهؤلاء آخر المغادرين

31 - أغسطس - 2021
جنود أمريكان خلال عملية الإجلاء

جنود أمريكان خلال عملية الإجلاء(رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان ليل الاثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة.

كما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوات الأمريكية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع “البنتاغون”: “الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وعقب عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابل”.

وأضاف بأن  الجنرال كريستوفر دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوا، و وروس ويلسون القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في كابول كانا على متن اخر رحلة جوية مغادرة من مطار كابول

وأشار إلى أن “الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل”.

وكان مسؤولان أميركيان أكدا لوكالة “رويترز” أن القوات الأميركية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.

وقال المسؤولان: “الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من دخول البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول عام 2001”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة
    المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ
    المبعوث الأممي لليمن يرحّب بالخطوة الأولى نحو اتفاق أوسع للسلام
    جوليان أسانج
    مؤسس ويكيليكس يتعهد بمقاومة محاولات تسليمه لأمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل