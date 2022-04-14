واشنطن تهنئ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد.. “نتطلع لمواصلة تعاوننا طويل الأمد”

هنأت الولايات المتحدة، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، لانتخابه في منصبه، وقالت إنها “تتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد مع الحكومة الباكستانية”، وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي.

وقال الوزير، أنتوني بلينكن، إن باكستان “كانت شريكا مهما للمصالح المتبادلة واسعة النطاق بين البلدين لما يقرب من 75 عاما”، مضيفا “نحن نقدر علاقتنا، وتنظر الولايات المتحدة إلى أن باكستان قوية ومزدهرة وديمقراطية، ضرورية لمصالح بلدينا”.

وأُقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، بعدما حجب البرلمان الثقة عنه، ممهدا بذلك الطريق لتحالف من المعارضة سيواجه التحديات نفسها التي كلفت رئيس الوزراء السابق منصبه.

ولم يسبق أن قضى أي رئيس وزراء باكستاني ولايته كاملة، لكن خان هو أول من يحجب البرلمان الثقة عنه.

وحاول خان كل ما بوسعه للبقاء في السلطة، بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن المحكمة العليا أمرت المشرعين بالاجتماع والتصويت على حجب الثقة عنه.

ومن المحتمل أن يعيد شريف النظر في في تحالفات باكستان العالمية، خاصة وأنه في ظل حكم خان ابتعدت إسلام أباد عن واشنطن وباتت أقرب إلى روسيا والصين.

وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لنواز شريف، رئيس الوزراء الذي تولى المنصب ثلاث مرات وطالته فضائح فساد.

وتناقلت وسائل الإعلام الباكستانية تكهنات تفيد بأن رئيس الوزراء الأسبق قد يعود قريبا من منفاه في بريطانيا.