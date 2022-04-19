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واشنطن: حرب روسيا في أوكرانيا سبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي

19 - أبريل - 2022
جانيت يلين

جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين أمام لجنة رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي “المأساوية بالفعل” التي يواجهها العالم، حيث زادت صدمات الأسعار والإمدادات من ضغوط التضخم العالمية.

وأضافت يلين أنه حتى قبل الحرب كان أكثر من 800 مليون شخص – أو 10 في المئة من سكان العالم – يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن، مستشهدة بتقديرات أولية تظهر أن ارتفاع أسعار الغذاء وحده يمكن أن يدفع ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم إلى الفقر.

وأبلغت يلين اللجنة بأنه يجب على البلدان تجنب قيود التصدير التي يمكن أن تزيد الأسعار، مع العمل على دعم الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وقالت يلين: “أريد أن أكون واضحة.. تصرفات روسيا هي المسؤولة عن ذلك”، مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل بصورة عاجلة مع الشركاء والحلفاء “للمساعدة في التخفيف من آثار حرب روسيا الطائشة على الفئات الأكثر ضعفا في العالم”.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وشددت يلين على التزام واشنطن بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية والسلع الغذائية والزراعية لإفادة الناس في جميع أنحاء العالم، حتى مع استمرارها في تصعيد العقوبات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا.

ودعت يلين المؤسسات المالية الدولية إلى المساعدة في التخفيف من النقص العالمي في الأسمدة وتخفيف اضطرابات سلاسل إمداد الأغذية والإمدادات الحيوية.

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