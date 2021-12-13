واشنطن: حزب الله يخدم إيران على حساب الشعب اللبناني

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة سفيرتها في لبنان دورثي شيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مشكلة واشنطن مع “حزب الله” فقط وليس مع الطائفة الشيعية في لبنان.

وقالت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث في تصريح لقناة “الجديد” اللبنانية إن “الولايات المتحدة لديها مشكلة مع حزب الله ولا مشكلة لديها مع الشيعة وهي ستستمر بالتواصل معهم”.

وتابعت أن “الولايات المتحدة لن تربط الشعب اللبناني بالمفاوضات التي تجري في فيينا” حول الملف النووي الإيراني.

وأضافت أن “واشنطن تسعى لعلاقات جيدة مع نسيج المجتمع اللبناني وهي تفرق بين الشيعة وحزب الله الذي يعمل خدمة لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني”.

وكانت شيا أجرت زيارة إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الضاحية الجنوبية لبيروت، واجتمعت مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، مقدمة التعازي بوفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان.

وفي سياق متصل، عبرت المتحدثة الاقليمية ل​وزارة الخارجية الاميركية​ ​جيرالدين غريفيث​، عن قلقها بسبب “أزمة ​الطاقة​ في لبنان”، لكنها في الوقت عينه أشارت الى أنه “نحن الآن على تواصل مع شركائنا في المنطقة لإيجاد سبل لمعالجة أزمة الطاقة في لبنان وفيما يتعلق في ​قانون قيصر​ هو يستهدف مؤيدي نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في شن الحرب الوحشية ضد ​الشعب السوري​”.

وأوضحت في مداخلة تلفزيونية، عن جر الغاز الى لبنان، أن “ما يهمنا فيما يخص لبنان هي إيجاد سبل للتغلب على أزمة الطاقة ونحن على تواصل مع شركائنا في ​الأردن​ و​مصر​ وغيرها من الجهات لإيجاد الحلول الأنسب للشعب اللبناني”.

وكشفت أن “​الولايات المتحدة​ تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفساد على كل الأصعدة”.