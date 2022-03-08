واشنطن: خط أنابيب “نورد ستريم 2” بات قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر!

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″ الذي يربط روسيا بألمانيا انتهى ولا مجال لـ”إحيائه”.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند خلال جلسة استماع برلمانية “أعتقد أنّ نورد ستريم 2 بات الآن ميتاً، وإنّه قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر ولا أعتقد أنّ إحياءه ممكن”.

وجاء ذلك بعد التدابير العقابية التي فرضتها برلين وواشنطن ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

يشار إلى أن “نورد ستريم 2” أو ما يعرف بخط “السيل الشمالي-2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويمر خط الأنابيب “نورد ستريم 2” والذي بلغ تكلفته 11 مليار دولار عبر بحر البلطيق من خلال مسار يبدأ من غرب سيبيريا ليصل إلى ألمانيا وتشغيله كان سيساهم في مضاعفة قدرة الخط الأول “نورد ستريم 1”.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة “جازبروم” مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض الدول.

وفي 23 فبراير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركة “Nord Streeam 2 AG”.