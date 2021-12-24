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واشنطن: سنرفع قيود السفر التي فُرضت على هذه الدول بسبب أوميكرون

24 - ديسمبر - 2021
أحد المطارات الأمريكية

أحد المطارات الأمريكية

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من المقرر أن ترفع الإدارة الأمريكية قيود السفر التي فرضتها الشهر الماضي على ثماني دول في جنوب قارة أفريقيا،  بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير لوكالة “رويترز” أن الأجانب الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني خلال الأربعة عشر يوما السابقة سيتم السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 كانون الأول.

ومنعت واشنطن في 29 تشرين الثاني تقريبا جميع المواطنين غير الأميركيين الذين كانوا مؤخرا في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي “توخيا للحذر” من المتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

وأشار المسؤول الى أن هيئات الصحة العامة الأميركية أوصت برفع قيود السفر لأن الإبقاء عليها لن يكون له تأثير كبير على الإصابات في البلاد نظرا لانتقال العدوى على نطاق واسع في الولايات المتحدة حاليا، ولأنه لن يكون هناك حاجة لتطوير لقاح خاص بأوميكرون وأن اللقاحات الحالية والجرعات المعززة فعالة للغاية في احتوائه.

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