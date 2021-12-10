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واشنطن: شركاؤنا لم يحولوا إلى إيران أي أموال مجمدة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2021 8:22 صباحًا
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن شركاء واشنطن لم يحولوا أي أموال مجمدة إلى إيران.

وجاء تصريح برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، حيث نفى تصريحات صدرت عن مسؤول إيراني أكد فيها رفع العقوبات عن مليارات الدولارات من أموال طهران المجمدة وفقا للعقوبات.

وقال برايس: “لم نفرج ولا شركاؤنا عن أية أموال مجمدة لإيران”.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، قال إن إيران حصلت مؤخرا على ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار كانت مجمدة بموجب العقوبات.

ولفت صفري إلى أنه سيتم قريبا الإفراج عن مبلغ كبير لم يحدده، بعد مفاوضات أجريت مع دول عديدة.

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