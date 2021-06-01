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واشنطن على استعداد للعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن قضية التجسس

1 - يونيو - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها للعمل مع الأوروبيين بشأن قضية التجسس الأمريكي على الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء لها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: “سنعمل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين على معالجة أي قضايا عبر القنوات المعنية الخاصة بالأمن القومي”.

وأضافت جان بيير أن “الولايات المتحدة قامت بتحليل أساليب المراقبة في الخارج في عام 2014، وأصدر الرئيس أوباما أمرا غير موقفنا من هذه القضية بشكل ملموس”.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير بشأن مساعدة الدنمارك للولايات المتحدة في التجسس على حلفاء واشنطن الأوروبيين قبل سنوات.

وأفادت صحيفة “زوديتشه تسايتونغ” الألمانية يوم الأحد بأن الدنمارك ساعدت وكالة الأمن القومي الأمريكية عندما قامت الأخيرة في 2012 – 2014 بالتجسس على عدد من الساسة الأوروبيين، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك، رئيس ألمانيا الحالي فرانك فالتر شتاينماير وغيرهما.

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