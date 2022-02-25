الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن على خطا أوروبا.. عقوبات على بوتين ولافروف

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 2:53 صباحًا
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اليوم الجمعة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بعد ساعات على عقوبات أوروبية مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل “عملاً مروّعاً”.

وبوتين، الذي قرر إعلان الحرب على أوكرانيا، كان محل انتقادات الكثير من زعماء الدول والمنظمات، ومنهم من طالب بتشديد العقوبات المفروضة على بلاده، نظير تعنته في قرار الاعتداء على جارته الشرقية.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الجمعة، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل على ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية، الخميس، في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

وباتت القائمة الأوروبية السوداء تضمّ أسماء جميع أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما) ، بالإضافة إلى 26 شخصية من قطاع التجارة الروسي.

ويُحظر أيضاً على الأفراد الخاضعين للعقوبات دخول الأراضي الأوروبية.

ومساء الجمعة، قررت لندن كذلك، تجميد أصول بوتين ولافروف في بريطانيا.

وهذه الاجراءات جاءت تلبية لطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

سيرغي لافروف
الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا
ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين
جنود أوكران - رويترز
الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عملات مشفرة
انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”