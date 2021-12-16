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واشنطن قلقة بشأن الوضع أرمينيا وأذربيجان

16 - ديسمبر - 2021
توتر العلاقات بين أذربيجان وإيران

توتر العلاقات بين أذربيجان وإيران

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أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء التوتر السائد بين أرمينيا وأذربيجان، مشددة على أن التحركات العسكرية بالقرب من الحدود التي لم يتم ترسيمها، هي تحركات عديمة المسؤولية.

قال بيان صدر عن البيت الأبيض، إن جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، التقى أمس الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان.

وخلال اللقاء، أعرب سوليفان عن قلق بلاده بخصوص التوتر السائد بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف البيان: “أعرب السيد سوليفان، عن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والازدهار في أرمينيا ومنطقة جنوب القوقاز. وأعرب عن قلقه إزاء التوتر المستمر بين أرمينيا وأذربيجان، وشدد على أن التحركات العسكرية بالقرب من الحدود التي لم يتم ترسيمها، هي تحركات عديمة المسؤولية واستفزازية”.

وتابع بيان البيت الأبيض، أن سوليفان رحب أيضا بالاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال البيان: “وشدد سوليفان على أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعم تدابير بناء الثقة والمصالحة الإقليمية، على المستوى الثنائي بصفتها من الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

كما رحب سوليفان بالإعلان عن تعيين ممثلين خاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات بين هاتين الدولتين، وشكر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان لمشاركته في “قمة الديمقراطية” في واشنطن، وأعلن دعمه للإصلاحات والتنمية الاقتصادية في أرمينيا.

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