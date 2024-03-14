الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن قلقة من غارة إسرائيلية على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة

منذ 49 دقيقة
دمار واسع في قطاع غزة

دمار واسع في قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

دعا البيت الأبيض اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة في غزة.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إنها أودت بحياة أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف في الأمم المتحدة. وفق وكالة رويترز.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الغارة ودعا الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق سريع لمعرفة ما حدث بالضبط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بتسلئيل سموتريتش
غزة تحت النار
وزير مالية الاحتلال: ينبغي على أمريكا "احترام الديمقراطية الإسرائيلية"
غزة تحت النار
مسؤول المساعدات بالاتحاد الأوروبي: الناس في غزة على شفا مجاعة
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
بعد دعوة سيناتور أمريكي لانتخابات جديدة.. حزب نتنياهو: إسرائيل ليست "جمهورية موز"

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
من هو صاحب أكبر جائزة في تاريخ "اللوتو" اللبناني؟