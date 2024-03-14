واشنطن قلقة من غارة إسرائيلية على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة

دعا البيت الأبيض اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة في غزة.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إنها أودت بحياة أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف في الأمم المتحدة. وفق وكالة رويترز.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الغارة ودعا الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق سريع لمعرفة ما حدث بالضبط.