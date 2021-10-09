السبت 3 ربيع الأول 1443 ﻫ - 9 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن: كل هجوم جديد للحوثي دليل على أنهم غير مهتمين بالسلام

منذ 22 ثانية
الحوثي يواصل هجماته على السعودية

الحوثي يواصل هجماته على السعودية

A A A
طباعة المقال

أعربت السفارة الأميركية في السعودية، عن إدانتها لهجوم الحوثي على مدينة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقال السفارة في بيان لها على موقع تويتر: “مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام”. ودعت الحوثيين إلى “وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع”

وكان عشرة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت مطارا دوليا في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضا مطارا في أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الجمعة إعلانه أنّ “محاولة الهجوم العدائي (على مطار الملك عبدالله بجازان) تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار”.

وأشار التحالف إلى أن الحصيلة تشمل “6 سعوديين من مسافرين وعاملين في المطار وثلاثة عاملين من بنغلادش وعامل سوداني”، دون أن يحدد مدى خطورة حالتهم.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أنّ الهجوم سبّبه سقوط مقذوف معاد على المطار الذي يمر من خلاله “آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة” وأسفر عن وقوع خمسة إصابات طفيفة.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمن التركي
    تركيا.. اعتقال 6 أشخاص بشبهة التجسس
    الشرطة الأمريكية - أرشيفية
    فيديو.. الشرطة الأمريكية تحرر رهينة وتقتل خاطفها
    أبو الحسن بني صدر
    وفاة أول رئيس إيراني بعد الثورة في باريس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    12 مليون ليرة.. هل نراها حداً أدنى للأجور قريباً؟!
    كورونا لبنان
    تسجيل 519 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    الشيشة لها مخاطر في نقل عدوى كورونا
    لعشاق “الشيشة”.. أنتم في طريقكم إلى هذا المرض الخطير!