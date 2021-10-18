واشنطن: لا ضرورة لإجراء محادثات إضافية مع إيران في بروكسل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنه ليس من الضروري عقد محادثات في بروكسل مع إيران قبل استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تعتقد أن من الضروري عقد محادثات في بروكسل مع إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة معها بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد إلى اجتماع محتمل في بروكسل.

وكانت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي قد قالت، الاثنين، أنه “من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين الخميس في بروكسل” حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي، وذلك بعد إعلان طهران عن زيارة للمفاوض الإيراني علي باقري.

وأوضحت مصرالي، لوكالة فرانس برس “لن يكون هناك لقاء الخميس… في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد إن كان سيعقد اجتماع أو متى”.

من جانبه أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن أمله في أن يجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيران قريبا، لمحاولة إحياء المحادثات النووية، ولكنه لم يؤكد التقارير عن اجتماع في بروكسل الخميس المقبل.

وقال عضوان في مجلس الشورى الإيراني، الأحد، إنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل، هذا الأسبوع، مع الدول التي لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو.