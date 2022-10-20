واشنطن: لدينا أدلة على نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا

صورة تظهر أنواعًا من المسيرات في نفق في إيران

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ناقشوا مسألة ما تردد عن نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في مجلس الأمن، الأربعاء.

وأضاف في بيان “عبرنا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة من إيران. لدينا أدلة كبيرة الآن على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية”.

وتابع “لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في عمليات النقل تلك”.

قال مسؤولون إيرانيون إن طهران وعدت روسيا بتزويدها بصواريخ أرض-أرض بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة في خطوة أثارت غضب الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تدعم أوكرانيا في الحرب.

ومن شأن هذه الأسلحة أن تعطي دفعة كبيرة لآلة الحرب الروسية المتعثرة في أوكرانيا، لكن حكام إيران من رجال الدين يواجهون ضغوطا دولية متزايدة بشأن تحالفهم العسكري مع موسكو.

يحرص الحكام الدينيون في الجمهورية الإسلامية على تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع روسيا في مواجهة تكتل خليجي عربي-إسرائيلي ناشئ مدعوم من الولايات المتحدة يمكن أن يحول ميزان القوى في الشرق الأوسط بعيدا عن إيران.

وبتشجيع من ارتفاع أسعار النفط منذ بدء حرب أوكرانيا، تراهن إيران على أنها، وبدعم من روسيا، يمكن أن تضغط على واشنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ويعد تشكيل طهران تحالفا حقيقيا مع قوة عظمى تشاركها عداء الغرب دون أن تخشى أن يوصلها ذلك إلى ساحة المعركة خطوة استراتيجية تهدف إلى إظهار أن إيران ليست معزولة.