واشنطن لموظفيها غير الطارئين في القنصلية بشنغهاي.. “غادروا فوراً”!

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في شنغهاي (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الطارئين بمغادرة القنصلية في شنغهاي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات الصين للسيطرة على الفيروس.

وتخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة لإغلاق مشدد، مع بقاء العديد من السكان في منازلهم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وتتزايد المخاوف بشأن التأثير على اقتصاد أكبر مدينة في الصين، بحسب شبكة ABC الإخبارية الأميركية.

وشهد المركز المالي إلغاء فعاليات دولية بسبب حملة الحظر، واضطر نادي شنغهاي بورت المحلي لكرة القدم إلى الانسحاب من دوري أبطال آسيا لأن قيود السفر منعته من حضور المباريات في تايلاند.

من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء تسجيل 1272 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقابل 1184 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1251 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1164 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 23387 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 26411 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

وبذلك يكون البر‭ الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 166849 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.