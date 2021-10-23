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واشنطن: لم نشارك في محادثات موسكو بسبب صعوبات لوجستية

23 - أكتوبر - 2021
جانب من اجتماع موسكو حول أفغانستان

جانب من اجتماع موسكو حول أفغانستان

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أبدت الولايات المتحدة، استعداها للمشاركة في أي محادثات تتعلق بالوضع في أفغانستان.

أوكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وقالت إن “الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات.. لم نتمكن من المشاركة مؤخرا لأسباب لوجستية”.

وأضافت: “واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان”.

وتابعت: “لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل”.

وعقد اجتماع “منصة موسكو” حول أفغانستان في العاصمة الروسية في 20 أكتوبر الجاري، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابل، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان المؤقتة.

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