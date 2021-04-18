واشنطن: لن نقدم أيّ تنازلات لطهران قبل التأكد من التزاماتها

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن محادثات فيينا كانت مثمرة، ولكنها لا تنوى تقديم أى تنازلات لإيران بشأن الاتفاق حول برنامجها النووى قبل أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، فى حديث لقناة “فوكس نيوز”، اليوم الأحد، إن “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات” عن إيران قبل التأكد من أن الأخيرة “عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها فى إطار الصفقة” ونفذت عدة مطالب يطرحها الجانب الأمريكى.

وأضاف سوليفان: “الولايات المتحدة لن تقدم أى تنازلات قبل أن نكون على يقين بحدوث كل ذلك”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرأس الاجتماعات التي تعقد في فيينا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

فيما يقيم وفد الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فندق قريب، لمواكبة المفاوضات.

وبدأت يوم الخميس جولة ثانية من المحادثات، تتضمن مناقشات في صور مختلفة، فضلاً عن اجتماعات رسمية لكل الأطراف الباقية في الاتفاق.

يذكر أن كلاً من واشنطن وطهران ستواجهان محطات معقدة قبل إمكانية العودة للاتفاق، وقد أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن لا شيء سيجبر الإدارة الأميركية على تقديم تنازلات لا تريدها ولا تقبلها في هذا الملف.