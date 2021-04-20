واشنطن: محادثات فيينا إيجابية ولكن الطريق لا يزال طويلا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 كانت إيجابية، لكن الطريق لا يزال طويلا.

وأضاف برايس أن المبعوث الأمريكي روب مالي يستكشف نهجا ملموسا بشأن خطوات ينبغي لإيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة للامتثال لاتفاق 2015.

وقال في إفادة صحفية اعتيادية “الطريق أمامنا أطول على الأرجح مما قطعناه في هذه المرحلة”.

وكان الاتحاد الأوروبي ، قد أفاد بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا ستتواصل الأسبوع المقبل، وأعلنت الأطراف المشاركة إرجاء الاجتماعات لمدة أسبوع لإفساح المجال للوفود للتنسيق مع عواصمها.

وكتب أنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، عبر حسابه على تويتر “تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين. لكن يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به”.