واشنطن: مسؤولون أميركيّون سيحضرون قمة بشأن أوكرانيا في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ملير، في إفادة صحافية اليوم الإثنين، أنّ مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون قمة سلام بشأن أوكرانيا في السعودية، مضيفًا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت، أنّ السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.

فيما أشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى أنّ لقاء السعودية حول أوكرانيا لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب في إدراك عدم جدوى ما تسمى “خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي للسلام”.

وقالت زاخاروفا لوكالة “تاس”: “هناك الكثير من المبادرات المقترحة، نحن على تواصل مع الشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تقيمه المملكة العربية السعودية، فإنه إذا ساعد الغرب على إدراك عدم جدوى “خطة زيلينسكي”، فلن يكون عديم الفائدة”.