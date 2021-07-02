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واشنطن: موقفنا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير

2 - يوليو - 2021
الصحراء الغربية

الصحراء الغربية

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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس أن “موقف واشنطن بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هذا سيظل موقف إدارة الرئيس جو بايدن”، وشدد على أنه “ليس هناك تغيير” حول هذه القضية، وذلك في استمرار واضح لموقف الولايات المتحدة بشأن موضوع الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، والذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 10 كانون الاول الماضي.

في وقت سابق أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال مكالمة هاتفية أن إدارة بايدن لا تنوي التراجع عن الاعتراف بـ”مغربية الصحراء”.

وتسعى جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975، وذلك بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

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