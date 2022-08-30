واشنطن: نتوقع أن تجري روسيا استفتاء زائفا في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء 30-8-2022) إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن موسكو تستعد لإجراء استفتاء زائفا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا للتلاعب بالنتائج للادعاء بأن الشعب الأوكراني يريد الانضمام إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل في إفادة صحفية يومية إن بيانات استطلاعات الرأي تظهر أنه في حالة إجراء استفتاء حر، سيختار الأوكرانيون عدم الانضمام إلى روسيا.

على صعيد آخر، أعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي سيرأس المحادثات في الاجتماع غير الرسمي، في الآونة الأخيرة عن دعمه فكرة تدريب الجيش الأوكراني باعتبارها “منطقية” في حلقة بحث جامعية بإسبانيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد طرحوا قبل ستة أشهر فكرة توفير تدريب عسكري للقوات الأوكرانية وسط نقاشات أوسع نطاقا بشأن المساعدات العسكرية أثناء المراحل المبكرة من العملية العسكرية الروسية.

وعاد المقترح ليطرح بقوة حاليا على جدول الأعمال، في ظل تولي جمهورية التشيك، الداعمة القوية لأوكرانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي توجه جدول أعمال سياسة التكتل علاوة على تغيير الوضع على الأرض تماما.